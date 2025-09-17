La Organización Panamericana de la Salud trasladará su sede a Panamá, informó ayer el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante la sustentación del presupuesto del MINSA ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según el ministro, la próxima semana el presidente, José Raúl Mulino, viajará a Nueva York, Estados Unidos, para firmar el convenio.

“La OPS se va a mudar a Panamá. Vamos a ir la próxima semana a Nueva York para firmar el convenio para que ellos se muden a Panamá con todo su equipo”, dijo Boyd.

La OPS es la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que opera en Washington DC, en Estados Unidos.

La mudanza incluye a todo su equipo, ante la situación que enfrenta el organismo en Estados Unidos. Recordemos que el presidente Donald Trump suspendió el financiamiento del organismo internacional.

“Ahora mismo, con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la política que tienen, la OPS se va a mudar a Panamá”, dijo el ministro.