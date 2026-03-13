Panamá busca genética gringa para levantar la ganadería chica

Panamá empezó a mirar hacia Estados Unidos para tratar de mejorar la calidad del ganado y darle un empujón a los pequeños productores del campo.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) firmó un acuerdo con la Asociación de Exportación de Genética de Ganado de Estados Unidos (USLGE) para impulsar el uso de genética pecuaria en las fincas del país.

El acuerdo fue firmado por el ministro Roberto Linares y el representante para Latinoamérica de la USLGE, Carlos Peña, con respaldo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La idea es abrir un intercambio técnico y de información, para que los productores puedan tomar decisiones más claras sobre cómo mejorar su ganado.

Según las autoridades, la iniciativa busca beneficiar directamente a pequeños productores, técnicos y trabajadores del campo. El plan incluye capacitación en fincas, formación de personal y transferencia de conocimiento sobre nuevas herramientas para mejorar la producción pecuaria.

Desde el MIDA reconocen que Panamá ya cuenta con tecnología como la transferencia de embriones, pero la realidad es que esa herramienta todavía llega poco al pequeño y mediano productor, que muchas veces no tiene acceso a estos avances.

El convenio se enfocará en ganado bovino, ovino y caprino, con la meta de fortalecer la producción de carne y leche, dos rubros claves para el agro nacional. También se busca introducir tecnologías de reproducción asistida y prácticas modernas que ya se utilizan en la industria pecuaria estadounidense.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2024, Panamá tiene alrededor de 1.91 millones de cabezas de ganado, de las cuales 1.4 millones son vacunos y más de 508 mil corresponden a porcinos, cifras que reflejan el peso del sector ganadero en el país.