Panamá impulsa acciones para la protección de ríos y cuencas hidrográficas

En el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) impulsa acciones orientadas a la protección, conservación y gestión sostenible de los recursos hídricos del país.

Según MiAmbiente, el país cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas, cuya conservación es clave para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad.

La entidad impulsa acciones de gestión integrada de cuencas hidrográficas, orientadas al monitoreo del recurso hídrico, la restauración de ecosistemas, la generación de información científica y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gobernanza del agua.

Uno de los pilares de esta gestión es el fortalecimiento de los Comités de Cuencas Hidrográficas, espacios de participación que permiten articular a comunidades, autoridades locales, organizaciones y usuarios del agua en la toma de decisiones para la protección de los ríos.

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Karima Lince, directora de Seguridad Hídrica de MiAMBIENTE, detalló que actualmente, a nivel nacional, se han conformado 44 comités de cuencas, 41 comités de subcuencas y 2 comités de microcuencas, estructuras comunitarias que impulsan acciones de conservación, restauración y monitoreo de los recursos hídricos.

Además, resaltó la creación de comités de subcuencas urbanas en ríos como Curundú, Matasnillo, Río Abajo y Matías Hernández, en coordinación con las alcaldías de Panamá y San Miguelito, con el objetivo de fortalecer la gestión del agua en entornos urbanos y reducir los impactos de la contaminación sobre estos importantes afluentes.

Otras de las acciones que impulsa la entidad son el monitoreo hidrológico e hidrogeológico, el biomonitoreo participativo de ríos junto a los comités de cuenca, la evaluación de aguas subterráneas y la actualización de instrumentos de gestión para la planificación del territorio.