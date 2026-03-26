Panamá impulsa nuevo currículo de inglés con apoyo de EE.UU.

Los estudiantes del Instituto Fermín Naudeau presentaron metodologías innovadoras contempladas en el rediseño curricular de inglés, fortalecidas con aportes técnicos y pedagógicos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Estas iniciativas están orientadas al desarrollo de competencias comunicativas, el aprendizaje significativo del inglés y la mejora de la calidad educativa en el país, informó el Ministerio de Educación.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno por transformar la educación, promoviendo el dominio del idioma inglés como herramienta para ampliar las oportunidades académicas y laborales de los estudiantes.

Según el Meduca, la Embajada de Estados Unidos en Panamá, a través de la Oficina Regional del Idioma Inglés, brindó acompañamiento técnico durante el proceso de rediseño del currículo nacional de inglés, con énfasis en estándares internacionales y enseñanza por competencias.

La cooperación incluyó talleres de lanzamiento y validación con la participación de más de 400 docentes y especialistas, así como el desarrollo de cursos virtuales que beneficiaron a más de 5,000 educadores en todo el país. También se realizaron capacitaciones orientadas a la planificación por competencias y la implementación del nuevo currículo de inglés.

“Este currículo ayudará a preparar a miles de estudiantes panameños para los empleos del futuro. La cooperación educativa demuestra lo que podemos lograr cuando Panamá y Estados Unidos trabajan juntos para invertir en la próxima generación”, afirmó el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera.