Panamá mira a India para impulsar comercio y logística

El interés por fortalecer los lazos de comercio y logística entre Panamá y India llevó a empresarios panameños a reunirse con el embajador indio en el país, Sumit Seth, durante el Encuentro Empresarial Logístico Panamá–India 2026.

En la actividad, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) junto a la Embajada de la India, representantes del sector privado analizaron posibles oportunidades de inversión, intercambio comercial y cooperación en áreas como tecnología, servicios y transporte de carga.

Durante la jornada también se abordó el papel que juega Panamá dentro del comercio internacional, impulsado por su ubicación estratégica y por infraestructuras como el Canal de Panamá, los puertos y la conectividad aérea que enlaza al país con distintos mercados.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, explicó que el sector logístico tiene un peso importante en la economía panameña, al representar cerca del 12% del Producto Interno Bruto y generar miles de empleos directos e indirectos.

Indicó además que la relación con India abre una ventana de oportunidades debido al crecimiento económico de ese país y a su presencia cada vez mayor en sectores como tecnología, manufactura e innovación.

Por su parte, el embajador Sumit Seth destacó que Panamá ocupa una posición estratégica como centro logístico y financiero en la región, lo que lo convierte en un punto relevante para el movimiento de mercancías y servicios dentro del comercio global.

El diplomático también recordó que India se proyecta como una de las economías más grandes del mundo en los próximos años, con un mercado que supera los 1,400 millones de personas y una economía que mantiene un ritmo sostenido de crecimiento.

Según APEDE, estos encuentros buscan fortalecer la diplomacia empresarial y crear espacios de diálogo que permitan ampliar las oportunidades de negocios entre ambos países.