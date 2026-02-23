Panama Ports Company se queda sin concesión tras publicación de fallo

La operación de dos puertos estratégicos cercanos al Canal de Panamá por parte del conglomerado chino CK Hutchison quedó este lunes sin sustento legal, tras la publicación en la Gaceta Oficial del fallo judicial inapelable que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997.

“Se declara inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997”, referida a la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como la prórroga aprobada el 23 de junio de 2021, indica el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fechado el 29 de enero y publicado este lunes.

El Supremo anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato, al que calificó de “leonino” y lesivo a los intereses de la nación.

PPC informó el 3 de febrero que inició un arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, en virtud del contrato de concesión y conforme a sus reglas. No precisó el monto de la demanda, pero la semana pasada su asesor y portavoz, Alejandro Kouruklis, indicó que asciende a 2.000 millones de dólares.

Hasta ahora, la empresa ha seguido operando sin cambios los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco ubicados en torno al paso interoceánico. En 2025 movilizaron 3,77 millones de contenedores, lo que representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.

Kouruklis señaló el jueves pasado que la publicación del fallo en la Gaceta Oficial conllevaría inevitablemente a la paralización de los puertos, ya que, aunque la tierra y los muelles pertenecen al Estado, las maquinarias y equipos necesarios para la operación son propiedad de PPC.

El presidente José Raúl Mulino ha manifestado que, una vez ejecutoriado el fallo —proceso que incluye su publicación oficial—, APM Terminal Panama, filial de la danesa Maersk, entrará a administrar de manera transitoria los puertos mientras se desarrolla un nuevo proceso de concesión.

El mandatario ha garantizado la continuidad de las operaciones portuarias durante la transición. Por su parte, Kouruklis reiteró que, aunque otra empresa sea autorizada a ingresar, no puede tomar posesión de equipos y sistemas operativos que son de propiedad privada.