Pedasí seco tras Carnaval y turismo queda contra la pared

El distrito de Pedasí, reconocido como uno de los principales destinos turísticos de la región de Azuero, atraviesa una delicada situación por la falta de suministro de agua potable, un problema que ha generado malestar en residentes, empresarios e inversionistas.

De acuerdo con denuncias de la comunidad, el distrito ha permanecido varios días sin el suministro regular de agua potable, y más de 50 horas sin que hasta el momento se haya garantizado el abastecimiento regular mediante camiones cisterna.

La situación ocurre en plena temporada alta y justo después de las festividades del Carnaval, cuando la afluencia de visitantes incrementa considerablemente.

El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, manifestó su preocupación por el impacto que esta crisis puede tener en la imagen del distrito como destino turístico.

“Tenemos que incentivar más el turismo y meterle la mano al aeropuerto, pero definitivamente debemos garantizar agua 24/7”, expresó el jefe del gobierno local.

Batista señaló que este no es un señalamiento aislado, sino una queja reiterada de la comunidad y de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que han apostado por el desarrollo hotelero y residencial en el área.

“La comunidad está molesta. Hay inversiones importantes en marcha y no podemos promover el turismo sin servicios básicos garantizados”, afirmó.

El alcalde también destacó que, tras el Carnaval, despegaron varios vuelos desde el aeropuerto local con destino a la ciudad de Panamá, reflejando el dinamismo que mantiene el distrito como punto estratégico para visitantes. No obstante, subrayó que el crecimiento del flujo aéreo y turístico debe ir acompañado de infraestructura adecuada.

Empresarios del sector consideran que la falta de agua potable afecta directamente la operación de hoteles, restaurantes y residencias vacacionales, comprometiendo la experiencia de los turistas y la reputación del destino de Azuero.