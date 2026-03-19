Pelea con arma punzocortante preocupa al colegio de La Peña en Veraguas

Otra escuela en la provincia de Veraguas vuelve a ser escenario de un preocupante hecho de violencia en el entorno escolar.

El pasado viernes, en el colegio secundario de La Peña, una estudiante hirió con un arma punzocortante a una de sus compañeras, en un incidente ocurrido en presencia de uno de los directivos del plantel.

El profesor Melitón Ramos Villanueva, director del centro educativo, lamentó lo sucedido y explicó que fue necesaria la intervención inmediata de los docentes para controlar la situación.

Posteriormente, unidades de la Policía de Menores acudieron al lugar, mientras que la estudiante herida en el área del abdomen fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Ramos reconoció que no se trata de un caso aislado, ya que en el plantel se han registrado otras riñas entre estudiantes.

Según indicó, estos comportamientos reflejan problemáticas sociales y familiares que afectan a los jóvenes y que terminan manifestándose dentro de las aulas.

Ante este panorama, el director destacó que el gabinete psicopedagógico del colegio se mantiene trabajando de forma constante, no solo en este caso, sino también en otros, con el objetivo de brindar apoyo integral a los estudiantes involucrados.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre padres de familia, estudiantes y la comunidad educativa, al considerar que la prevención y atención de estos hechos requiere del compromiso de todos los actores.

No obstante, se informó que algunos padres de familia de estudiantes con problemas de conducta no han querido asumir públicamente la situación, lo que dificulta los esfuerzos institucionales.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación mantiene un hermetismo en torno a este nuevo caso de violencia escolar.

El hecho ha generado preocupación entre la comunidad, que pide medidas más efectivas para garantizar la seguridad dentro de los centros educativos de la provincia.