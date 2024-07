Petro: si se frena migración venezolana, el problema sería mínimo

José Raúl Mulino sostuvo hoy una reunión clave con el presidente colombiano Gustavo Petro, destacando la cercana relación entre ambos países y la voluntad de fortalecer la integración regional.

En el encuentro, ambos líderes discutieron la reactivación del proyecto de interconexión eléctrica, así como la crisis migratoria que afecta a la región.

Mulino le manifestó a Petro que siempre ha tenido una cercana relación con Colombia, por lo que su gobierno siempre estará abierto a estrechar la integración entre ambos países. “Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar”, destacó Mulino.

Por su parte , Petro djo a periodistas a su salida del encuentro que: "Tenemos una relación bilateral en torno a las soluciones de los principales problemas en la frontera, hablamos de la conexión eléctrica y la posibilidad de ser instrumentos para lograr la descarbonización de las economías", dijo Petro a los periodistas tras la reunió con Mulino.

Petro subrayó los avances en el proyecto de interconexión eléctrica desde el lado colombiano y expresó su interés en superar los obstáculos restantes, incluyendo la coordinación con comunidades indígenas.

Además, ambos líderes abordaron la migración ilegal, enfocándose principalmente en los flujos de venezolanos y ecuatorianos.

Petro dijo que, si se frena la migración venezolana, el problema sería mínimo.

Se acordó programar reuniones bilaterales con representantes indígenas y con Estados Unidos para abordar estos temas de manera más profunda en el futuro cercano.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio