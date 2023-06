Piden a Caraballo parar boda masiva de LGBTIQ+

La Alianza Evangélica de Panamá instó al procurador Javier Caraballo a fin de impedir la boda de 10 personas del mismo sexo que pretende realizar el sábado la "pastora" Maricarmen Gutiérrez, en el área de Santa Ana, en la ciudad de Panamá.

Pride Panamá anunció las primeras bodas diversas como parte de las actividades de la Comunidad LGBTIQ+.

Los evangélicos sostienen que esa boda masiva riñe con principios legales y constitucionales y por ende la convocatoria es una apología del delito y el Procurador debe adoptar medidas.

El medio TNP.Live indicó que en los años ‘80, Maricarmen Gutiérrez asistió a la iglesia Catedral de Vida del Concilio General de las Asambleas de Dios y estuvo casada con un pastor de esa organización, pero luego se declaró lesbiana.

La Alianza Evangélica alega que no forma parte de esa congregación y no les consta que tenga idoneidad para ser desempeñarse como pastora y menos para ejecutar actos que riñen contra la moral y los principios cristianos.

Trascendió que Maricarmen Gutiérrez se fue a vivir con su pareja a Costa Rica.

"Maricarmen dijo que a diferencia de quienes las cuestionan hace 22 años fue sincera consigo misma, con el que era su esposo en ese momento, con su familia y con su congregación. Dijo abiertamente que es lesbiana, que le gustan las mujeres, se sentó en ese entonces con lideres de la iglesia, quieres le dieron todas sus muestras de admiración, confeso lo que es, que usted que critica muchas veces no tiene las agallas para hacerlo".

"Hoy después de 22 años ustedes vienen a cuestionar que, si es pastora, que, si es una enviada de Satanás, y no sé cuántas estupideces más, pero se han olvidado de la mujer, que crió a sus 2 hijas sola, porque el reverendo que era su marido desapareció del mapa y hasta el sol de hoy tiene años de ver a su hija, eso no se cuestiona, eso no es pecado ante ustedes que critican", indica.

