Pineda sometido a dos operaciones

El diputado PRD Raúl Pineda anunció que fue sometido a una intervención quirúrgica para corregir un problema respiratorio, y mostró fotografías suyas en una cama de hospital, con un respirador.

"Gracias a todos los que están preocupados por mi salud. El día 4 me sometí a una cirugía de corrección de las vías respiratorias y el jueves 9 me compliqué y fui ingresado nuevamente al quirófano", escribió Pineda por Twitter. "Gracias a Dios ya me encuentro en casa con mis familiares en plena recuperación!"

Entre los que le desearon una pronta recuperación fueron su copartidario y concejal Carlos Pérez Herrera, y el exdiputado José Luis "Popi" Varela.