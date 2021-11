Pino advierte sobre escalada del crimen organizado, si Panamá no aprueba ley de extinción de dominio

Panamá- El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino Forero, advirtió que de no aprobarse en la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre extinción de dominio, podría haber en el país a corto plazo una escalada del crimen organizado.



“Es un proyecto de gran importancia para el Estado panameño esta ley de extinción de domino, que es una jurisdicción especial contra el bien ilícito. No va contra la persona, estas organizaciones criminales han aumentado su músculo financiero, eso va contra la corrupción, contra el crimen, contra todo”, dijo.

Pino manifestó que lo que le toca es seguir insistiendo, seguir explicando a la comunidad, a las autoridades, a las instituciones y a las empresas, la importancia de este proyecto de ley que, asegura, ha funcionado en nueve países del hemisferio.

“Panamá en estos momentos lo requiere. Si no se hace, va a haber una escalada superior del crimen organizado, y así lo he dicho muy responsablemente como ciudadano, como ministro de Seguridad, como un oficial de una trayectoria de más 30 años en una institución. Si no lo hacemos, va a haber una escalada en un futuro corto en Panamá.

"Le pedimos el apoyo a la Asamblea Nacional para que preste atención, a la importancia de esta ley”, enfatizó.



Sostuvo que el proyecto se elaboró de forma interinstitucional con el Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Seguridad.



“Es un proyecto de ley bien hecho y bien ajustado a nuestra realidad”, indicó.



Reiteró que si no se le presta atención a esto, “Dios no quiera, va a haber una escalada más grande del crimen organizado en cuanto a su capacidad económica, porque la persona puede estar guardada, pero la capacidad económica sigue creciendo”, señaló.