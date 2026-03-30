Nacional - 30/3/26 - 04:06 PM

Placas 2026 ya ruedan: empieza distribución nacional

Se entrega el primer lote de placas 2026-2030 con casi 20 mil unidades

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) arrancó la distribución nacional de placas 2026-2030 con la entrega del primer lote, luego de completar el proceso de fabricación junto al Centro Vocacional Chapala. La entidad supervisó de cerca el inicio de este movimiento que busca normalizar el servicio en todo el país.

El primer cargamento incluye 19,940 placas vehiculares, destinadas únicamente al Municipio de Panamá, y corresponde a autos de primer ingreso, es decir, unidades nuevas adquiridas en agencias. Estas placas cubren la demanda proyectada para el primer trimestre del 2026, según lo informado.

Durante la entrega, el director general, Nicolás Brea, indicó que se mantiene la vigilancia del proceso para asegurar que tanto contribuyentes como agencias cuenten con sus placas a tiempo. La entrega de placas marca el inicio del cronograma de abastecimiento que se extenderá a nivel nacional.

La ATTT detalló que la distribución al resto de los municipios será progresiva en las próximas semanas, con el objetivo de regularizar el sistema en todo el territorio. Con esto, también se activa la actualización del parque automotriz, garantizando que cada propietario tenga su identificación reglamentaria lo más pronto posible.

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