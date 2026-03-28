Nacional - 28/3/26 - 10:22 AM

Planta potabilizadora de Chilibre vuelve a operar al 100%

El suministro de agua potable se restablece progresivamente en puntos altos y alejados de la red de distribución de Panamá y San Miguelito.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya alcanzó el 100% de su operación, tras culminar con éxito la reparación e instalación del motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada.

El suministro de agua potable se restablece progresivamente en puntos altos y alejados de la red de distribución de Panamá y San Miguelito que pudieron verse afectados mientras se realizaban las reparaciones.

Agradecemos el uso moderado del agua a fin de que la recuperación de suministro pueda avanzar lo más pronto posible.

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Las autoridades destacaron que los trabajos de reparación e instalación se realizaron en un tiempo menor al anunciado, resultado del esfuerzo técnico.

La jornada extendida que concluyó en horas de la madrugada de hoy, restablece la operación de la planta potabilizadora de Chilibre al 100%.

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La rápida detección de la falla mecánica en el motor de la bomba y su reparación fue clave para garantizar la eficiencia de la planta potabilizadora de Chilibre, fuente fundamental de abastecimiento de la ciudad de Panamá.

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