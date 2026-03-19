Nacional - 19/3/26 - 01:03 PM

Presidente cogerá vuelo pa´l mundial. Estará con la "Sele" en Canadá

"Quiero que gane el primer evento, que creo que es contra Ghana; le vamos a dar gana a Ghana", dijo entre risas.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que viajará a Canadá en junio próximo para asistir al debut de la selección nacional de fútbol frente a Ghana en el Mundial de 2026.

"En junio tenemos ese gran evento, el Mundial de Fútbol; allí estaremos en Canadá apoyando a nuestra sele", afirmó Mulino, en el marco de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada.

El mandatario añadió que confía en que Panamá pueda comenzar con una victoria en su primer compromiso del torneo, precisamente ante la escuadra ghanesa.

"Quiero que gane el primer evento, que creo que es contra Ghana; le vamos a dar gana a Ghana", dijo entre risas.

Panamá, ubicada en el grupo L del Mundial de 2026 que se disputará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos, debutará el 17 de junio frente a Ghana, para luego enfrentar a Croacia y a Inglaterra, el 23 y 27 de junio respectivamente, en la fase de grupos.

La selección panameña se prepara actualmente para disputar dos partidos amistosos ante Sudáfrica, programados para el 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium y el 31 de marzo en el DHL Stadium.

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, señaló el pasado martes que estos encuentros servirán como pruebas clave para perfilar la lista definitiva de convocados para la cita mundialista. 

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