Nacional - 26/3/26 - 08:15 PM

Represalias de China contra Panamá afectan comercio, dice comisionada de USA

golpe viene después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló la concesión a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison.

 

Por: Redacción / EFE -

La presidenta de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, Laura DiBella, soltó la alerta: las represalias de China contra Panamá ya están afectando el transporte marítimo mundial

El señalamiento llega tras la salida, por orden judicial, de un conglomerado chino de la operación de puertos cercanos al Canal.

El golpe viene después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló la concesión a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison. 

Con eso, el Estado tomó control de Balboa y Cristóbal, entregando la operación temporal a APM Terminals y Terminal Investment Limited.

Según DiBella, la reacción no se hizo esperar. El Ministerio de Transporte chino llamó a cuentas a Maersk y a Mediterranean Shipping Company en Pekín. Además, la estatal COSCO suspendió servicios en Balboa y desvió operaciones, moviendo el tablero logístico.

La funcionaria también advirtió que China ha intensificado la detención de buques con bandera panameña en sus puertos, bajo controles que —según dijo— superan los estándares habituales. Estas acciones, señaló, parecen dirigidas a castigar a Panamá tras el cambio en la administración de los puertos.

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El tema no es menor. Panamá tiene el mayor registro de buques del mundo, con 8,710 naves y más de 235 millones de toneladas. Y como muchos de esos barcos mueven carga vinculada a Estados Unidos, la situación podría tener impacto comercial y estratégico para ese país.

DiBella dejó claro que la Federal Maritime Commission sigue de cerca lo que está pasando, advirtiendo que cualquier acción que frene o retrase el movimiento de buques afecta la cadena de suministro global.

El fallo contra PPC, firmado originalmente en 1997 y renovado en 2021, llegó tras años de denuncias por supuesta lesión al Estado. En paralelo, el caso se da en medio de presiones cruzadas entre Estados Unidos y China por la influencia en el entorno del Canal de Panamá.

Por su parte, PPC y CK Hutchison calificaron la toma de los puertos como “ilegal” y anunciaron que ampliaron su demanda en arbitraje internacional contra Panamá, superando los 2,000 millones de dólares.

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