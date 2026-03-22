Santiago: transporte en riesgo por el combustible y nuevas cargas económicas

Durante la Quincuagésima Primera Asamblea de la Cooperativa de Transporte Colectivo, Selectivo, Colegial, de Carga y Otros Joaquina H. de Torrijos, sus miembros tuvieron la oportunidad de analizar los diversos temas internos y externos que inciden directamente en la operatividad del sector transporte en la provincia.

Los miembros precisaron que ya empieza a dejarse sentir el peso de los efectos negativos de la guerra.

Entre los puntos abordados destacaron el constante incremento en el precio del combustible, la inminente implementación del pago del Seguro Social a conductores y auxiliares a partir del mes de agosto.

También discutieron sobre la creciente competencia desleal por parte del transporte ilegal o “pirata” en Veraguas.

Víctor Agudo, representante legal de la cooperativa, expresó su preocupación ante el panorama que enfrentan los transportistas.

Según indicó, las nuevas disposiciones laborales, sumadas al alto costo del combustible, podrían superar la capacidad económica de muchos propietarios de unidades, y eso es una situación que para muchos es difícil.

“Lo que viene es preocupante, ya que muchos no podrán enfrentar los pagos a estos trabajadores.

Las limitaciones serán muchas y esto afectará el funcionamiento del transporte de uso público”, advirtió Agudo.

El jurista no descartó la posibilidad de que se realicen acercamientos y conversaciones con otros sectores vinculados, con el objetivo de analizar alternativas y emitir un pronunciamiento conjunto frente a la situación.

Los transportistas consideran que el escenario futuro será complejo, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que se evalúen medidas que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio, sin afectar a los usuarios ni a quienes dependen económicamente de esta actividad.

Aunque algunos transportistas en Veraguas muestran optimismo en que los problemas antes mencionados sean resueltos en buena línea, esperan que no surjan otros inconvenientes que desmejoren lo que hasta ahora se ha logrado.