Nacional - 18/3/26 - 04:27 PM

¡Se dispara la gasolina! Prepare el bolsillo.

La gasolina de 95 octanos subirá 0.20 centavos, quedando en 1.14 por litro, mientras que la de 91 octanos aumentará 0.18 centavos, llegando a 1.07 por litro.

 

Por: Redacción / Crítica -

El precio de los combustibles en Panamá vuelve a dar un golpe al bolsillo del pueblo. La Secretaría de Energía anunció que a partir del viernes 20 de marzo entrará en vigencia un nuevo ajuste que afectará a gasolina y diésel. La gente tendrá que pagar más cada vez que llene el tanque.

La gasolina de 95 octanos subirá 0.20 centavos, quedando en 1.14 por litro, mientras que la de 91 octanos aumentará 0.18 centavos, llegando a 1.07 por litro

El diésel bajo en azufre sufrirá el mayor golpe, con un incremento de 0.31 centavos, alcanzando 1.21 por litro. Son cifras que se sentirán directo en el bolsillo de los conductores y transportistas.

Estas tarifas se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del viernes 3 de abril, cuando se realizará la próxima actualización de precios. 

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