Nacional - 17/3/26 - 04:35 PM

Se le fue la mano: inDrive suspende a conductor tras pelea con pasajera

Lo que parecía una simple recomendación terminó subiendo de tono y se convirtió en una discusión incómoda dentro del vehículo.

 

Por: Redacción / Critica -

Un conductor de la plataforma inDrive terminó suspendido luego de protagonizar un enfrentamiento verbal con una pasajera, un hecho que encendió las alarmas sobre el comportamiento dentro de este tipo de servicios.

Según la propia empresa, todo comenzó cuando la pasajera sugirió tomar una ruta diferente. Lo que parecía una simple recomendación terminó subiendo de tono y se convirtió en una discusión incómoda dentro del vehículo. La situación escaló rápido, dejando claro que el ambiente se había vuelto tenso.

Desde la plataforma fueron claros: no se permiten conductas agresivas ni faltas de respeto.  Aunque reconocen que hubo intercambio entre ambas partes, consideran que el conductor debía mantener la calma y actuar con mayor profesionalismo. Por eso, tomaron la decisión de suspenderlo por incumplir las reglas del servicio.

La empresa reiteró que se rige por valores de respeto y convivencia, y que cualquier incidente de este tipo se analiza con seriedad. Además, recordaron que los usuarios tienen canales para reportar problemas, como el soporte web y el chat dentro de la aplicación.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia del comportamiento tanto de conductores como de pasajeros, en un servicio donde el trato directo es parte del día a día y cualquier chispa puede prender el problema.

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