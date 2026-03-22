Nacional - 22/3/26 - 10:42 AM

Se quedaron sin mamá cuando tenían 1 mes… hoy llegan a los 15 con fuerza

Perdieron a su madre en un trágico accidente. El abuelo quiere celebrar los 15 años de sus nietas.

 

Por: Edwin Sánchez / Para CRÍTICA -

Hace casi 15 años, cuando apenas comenzaban a dar sus primeros pasos en la vida, las hermanitas gemelas Iris y Regina enfrentaron una dura realidad: la pérdida de su madre en un trágico accidente mientras trabajaba en la cosecha de arroz. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también marcó el inicio de una historia atravesada por la fortaleza y el amor familiar.

Desde ese momento, su abuelo se convirtió en su guía y protector, asumiendo con valentía la responsabilidad de criarlas. Con sacrificio, dedicación y un cariño inquebrantable, ha sido el motor que las ha impulsado a seguir adelante, brindándoles el apoyo necesario en cada etapa de sus vidas dentro de su entorno en Panamá.

Aunque nunca pudieron conocer a su madre, su recuerdo ha permanecido vivo a través de las palabras de su abuela, quien siempre les ha descrito a una mujer luchadora, entregada y profundamente amorosa

Su mayor anhelo era ver crecer a sus hijas, una historia marcada por la tragedia familiar que cambió sus vidas para siempre.

Hoy, Iris y Regina representan mucho más que una historia difícil. Son un ejemplo de superación personal. Han crecido con valores, sueños y metas claras, demostrando que las circunstancias no definen el destino cuando existe voluntad y apoyo familiar.

Este 26 de junio será una fecha inolvidable para ellas al celebrar sus 15 años, una etapa que simboliza nuevos comienzos, ilusiones y oportunidades. Para su familia y la comunidad, este momento no solo marca su transición a la juventud, sino también el resultado de años de esfuerzo, amor y perseverancia tras la pérdida de su madre.

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Desde la comunidad de Las Negritas, su historia inspira y recuerda que, incluso en medio de las pruebas más duras, siempre es posible salir adelante cuando el corazón está lleno de esperanza.

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