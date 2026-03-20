Nacional - 20/3/26 - 12:00 AM

A segundo debate, ley que busca aumento para jubilados que ganan menos de $600

La Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley 491 que busca beneficiar a unos 95 mil panameños con pensiones inferiores a los B/. 600.00.

 

Por: Redacción Crítica -

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este 18 de marzo, en primer debate, el proyecto de ley 491, el cual promueve la creación de un fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados que actualmente perciben una cifra inferior a los 600 balboas.

La iniciativa, propuesta por la diputada Graciela Hernández, estipula que los pagos correspondientes serán realizados a través de la Caja de Seguro Social (CSS) y de la Contraloría General de la República.

Un instrumento de justicia social

La normativa señala que este fondo se constituye como un instrumento de asistencia y proyección social del Estado. El mismo operaría como un mecanismo de política social de aplicación universal, diseñado para beneficiar a la población de la tercera edad, considerando que el país atraviesa una situación de vulnerabilidad económica.

Impacto en la economía nacional

De acuerdo con diversos estudios, en Panamá existen cerca de 95 mil panameños que devengan pensiones por debajo de los 600 balboas. Estos ciudadanos serían los beneficiarios directos de la medida, lo que representaría una importante inyección a la economía del país mediante el consumo interno.

El objetivo principal del proyecto es garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar para las personas jubiladas y pensionadas. Tras esta aprobación inicial, el proyecto 491 ahora deberá avanzar hacia el segundo debate en su trámite legislativo.

Te puede interesar

AMP tilda de ‘falaces e injuriosas’ las acusaciones de PPC y Hutchinson

AMP tilda de ‘falaces e injuriosas’ las acusaciones de PPC y Hutchinson

Marzo 19, 2026
Subastas, telemedicina y nuevo hospital en camino

Subastas, telemedicina y nuevo hospital en camino

 Marzo 19, 2026
Estación de Albrook del Metro abrirá al mediodía el domingo

Estación de Albrook del Metro abrirá al mediodía el domingo

Marzo 19, 2026
Cobre Panamá y alcaldía apoyan inicio de clases en Colón

Cobre Panamá y alcaldía apoyan inicio de clases en Colón

 Marzo 19, 2026
Jubilados del MIDA en Santiago exigen pago pendiente de la prima de antigüedad

Jubilados del MIDA en Santiago exigen pago pendiente de la prima de antigüedad

Marzo 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré
'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda

'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda
Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios
¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera

¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí