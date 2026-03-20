A segundo debate, ley que busca aumento para jubilados que ganan menos de $600

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este 18 de marzo, en primer debate, el proyecto de ley 491, el cual promueve la creación de un fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados que actualmente perciben una cifra inferior a los 600 balboas.

La iniciativa, propuesta por la diputada Graciela Hernández, estipula que los pagos correspondientes serán realizados a través de la Caja de Seguro Social (CSS) y de la Contraloría General de la República.

Un instrumento de justicia social

La normativa señala que este fondo se constituye como un instrumento de asistencia y proyección social del Estado. El mismo operaría como un mecanismo de política social de aplicación universal, diseñado para beneficiar a la población de la tercera edad, considerando que el país atraviesa una situación de vulnerabilidad económica.

Impacto en la economía nacional

De acuerdo con diversos estudios, en Panamá existen cerca de 95 mil panameños que devengan pensiones por debajo de los 600 balboas. Estos ciudadanos serían los beneficiarios directos de la medida, lo que representaría una importante inyección a la economía del país mediante el consumo interno.

El objetivo principal del proyecto es garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar para las personas jubiladas y pensionadas. Tras esta aprobación inicial, el proyecto 491 ahora deberá avanzar hacia el segundo debate en su trámite legislativo.