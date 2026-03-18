SENNIAF niega escándalo por niñas embarazadas en albergues

La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Lilibeth Cárdenas, se trasladó hasta el Hogar María Guadalupe para verificar de primera mano la atención que se brinda a adolescentes embarazadas y madres adolescentes.

La visita se dio tras la circulación de informaciones que, según la entidad, han sido tergiversadas en algunos medios de comunicación.

De acuerdo con la base de datos de la Dirección de Articulación para la Protección Infantil (DAPI), unidad encargada de supervisar estos centros, no existe registro en ninguno de los 6 albergues destinados a madres adolescentes y adolescentes embarazadas de casos de niñas de 8 ni 9 años en estado de embarazo, como se ha difundido recientemente. La institución recalca que esa información es incorrecta.

La SENNIAF también informó que en los próximos días se estarán reactivando las jornadas de supervisión en los albergues, con el objetivo de reforzar la vigilancia. Advirtió que, de detectarse algún caso en el que una menor haya resultado embarazada dentro de un centro de protección, se procederá de inmediato a interponer las denuncias ante las autoridades competentes.

Estos espacios, según la entidad, están diseñados para proteger, orientar y brindar oportunidades a adolescentes en condición de vulnerabilidad, permitiéndoles retomar su proyecto de vida. Insisten en que su función principal es acompañar y garantizar condiciones dignas para las jóvenes.

La institución lamentó la difusión de información incorrecta sobre un tema tan sensible, y aseguró que continuará actuando con responsabilidad y transparencia, verificando cada situación para garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia.