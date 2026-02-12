Senniaf: Piden separar a directora; Mides presenta informe de acción inmediata

La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá (REDNANIAP) expresó su preocupación ante las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra personas menores de edad bajo protección y cuidado institucional.

Mediante un comunicado, la organización señaló que, debido a la gravedad de los hechos, no puede mantenerse al margen de una situación que involucra la protección de niños, niñas y adolescentes en Panamá, especialmente aquellos en condición de mayor vulnerabilidad y bajo responsabilidad del Estado.

Solicitan separación preventiva de autoridades del SENNIAF

En este contexto, la REDNANIAP pidió adoptar medidas administrativas preventivas que garanticen la transparencia del proceso, eviten interferencias y fortalezcan la confianza pública.

Entre las acciones solicitadas está evaluar la separación temporal del cargo de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y de la directora de Protección de la institución mientras duren las investigaciones.

La organización aclaró que esta solicitud se realiza sin prejuzgar responsabilidades y en estricto respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, como resguardo institucional ante hechos de extrema gravedad.

Mides anuncia acciones tras irregularidades en el CAI de Tocumen

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó ante el Consejo de Gabinete un informe con acciones inmediatas tras el escándalo por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Entre las medidas destacan:

Inspección técnica especializada al CAI de Tocumen realizada el 9 y 10 de febrero.

Revisión administrativa de las oficinas del SENNIAF , incluyendo procesos de gestión, supervisión y toma de decisiones vinculadas al centro.

Presentación de resultados ante la junta directiva como parte del seguimiento institucional.

Además, se aprobaron acciones específicas para garantizar la atención de personas adultas con discapacidad y enfermedades que permanecen en el centro.

Carles enfatizó que el monitoreo será permanente, con medidas a corto, mediano y largo plazo para reforzar la protección social en Panamá.