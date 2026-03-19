Subastas, telemedicina y nuevo hospital en camino

El Ministerio de Salud (Minsa) busca bajar el costo de los medicamentos con un nuevo modelo de compra. Por otro, sigue ampliando la atención médica a distancia con la telemedicina, y, en paralelo, prepara la construcción de un nuevo edificio dentro del Hospital Santo Tomás para ampliar servicios clave.



SUBASTA EN REVERSA PARA BAJAR COSTOS DE MEDICAMENTOS

El Minsa avanza en la implementación de la subasta en reversa de medicamentos, un mecanismo que busca reducir los precios de compra sin tocar la calidad de los productos que llegan a los pacientes.

La estrategia forma parte de la Ley 419 de 2024 y convierte al Minsa en la primera entidad del sector salud en Panamá en aplicar este modelo de compra electrónica, donde los proveedores compiten bajando sus precios hasta adjudicar al mejor postor.

Según el director nacional de Medicamentos e Insumos, Eric Conte, el sistema funciona con un precio de referencia y durante el acto público las empresas van ofertando a la baja. Así, un medicamento puede empezar en 50 centavos y terminar adjudicado a menor costo, siempre cumpliendo con los estándares de calidad.

El funcionario explicó que este método se suma a otras formas de compra como adquisiciones conjuntas con la CSS, compras directas por precio y procesos a través de la OPS en casos especiales.

En esta primera fase se contemplan 23 medicamentos y unos 25 renglones de insumos médicos, entre ellos amoxicilina, claritromicina, cefalexina, beclometasona y otros fármacos de uso común en el sistema público.

El Minsa sostiene que el objetivo es claro: lograr ahorro en medicamentos, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar el acceso a tratamientos seguros para la población.

TELEMEDICINA DEL MINSA SUPERA

LOS 160 MIL PACIENTES ATENDIDOS



El Centro de Contacto del Minsa sigue tomando fuerza como una de las apuestas principales en la atención digital. Desde su creación en 2021, ya ha atendido a más de 160 mil pacientes mediante teleconsultas y seguimiento médico a distancia.

El sistema funciona con consultas por llamada y videollamada, atendiendo áreas como medicina general, medicina familiar, salud mental y control de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Desde 2025, el modelo se amplió con la incorporación de la telemedicina, permitiendo que pacientes reciban seguimiento sin salir de casa, lo que reduce traslados, costos y tiempo de espera.

Actualmente el centro cuenta con 13 médicos, cada uno atendiendo entre 20 y 24 pacientes diarios. Además, el Minsa dispone de 25 maletines de telemedicina distribuidos en 7 regiones de salud, incluyendo Panamá Metro, Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Los pacientes pueden agendar sus citas a través de la plataforma RAISA, lo que facilita el acceso inmediato a la atención.

El objetivo del programa es fortalecer la teleconsulta médica en Panamá, especialmente para comunidades apartadas donde el acceso a centros de salud es limitado.

NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SANTO TOMÁS



En paralelo, el Minsa también avanza en la planificación del nuevo Edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás, tras una consulta pública que fue aprobada recientemente.

El proyecto contempla una estructura de siete pisos y unos 5 mil metros cuadrados, con una inversión estimada de 57 millones de balboas.

Dentro del nuevo edificio funcionarán servicios como el Centro de Cirugía Oftalmológica, el Centro de Reemplazo Articular, el Centro de Monitoreo Materno-Fetal y el primer Hemocentro del Minsa en el país.

Las autoridades explicaron que este desarrollo busca ampliar la capacidad del hospital, reducir tiempos de espera y reforzar la atención ambulatoria con el modelo de “hospital de día”, donde los pacientes pueden ser operados y dados de alta el mismo día.

Tras la consulta ciudadana, el siguiente paso será el proceso de licitación de la obra, que se levantará en el área del antiguo Hospital Oncológico, en la avenida Justo Arosemena.



