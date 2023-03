Subcomisión recomienda ajustes en proyecto de Extinción de Dominio

La Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá presentó hoy un informe sobre el Proyecto de Ley N° 625, que adopta la legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos.

La iniciativa fue presentada por el Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, en abril de 2022, quien hoy estuvo junto al secretario general , Jonathan Riggs,en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, durante la lectura del informe.

La Subcomisión fue creada en octubre de 2022 para realizar estudios y análisis sobre el proyecto de ley y emitir recomendaciones.

El informe de la Subcomisión destaca varias preocupaciones sobre el proyecto de ley. En primer lugar, se menciona el principio de non bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Si bien se reconoce que los bienes y los actos ilícitos están estrechamente relacionados, se recomienda que se evite la extinción de bienes en casos donde la persona ha sido absuelta de cargos penales.

Otra preocupación es el principio de presunción de inocencia. La Subcomisión señala que el proyecto de ley presume la ilicitud de los bienes y, por lo tanto, se debe probar lo contrario para desvirtuar esta presunción. Esto podría vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia, ya que se estaría estableciendo a priori que los bienes provienen de una actividad ilícita o delictiva.

Se sugiere que la acción de extinción de dominio no se ejerza hasta que se compruebe plenamente la participación en el delito y se cuente con una sentencia condenatoria.

La Subcomisión también recomienda que se aclare la definición de actividad ilícita que daría lugar a la extinción de dominio, ya que se considera que la definición propuesta es demasiado amplia e indeterminada. Se sugiere que se establezcan causales específicas y proporcionales para la procedencia de la acción de extinción de dominio.

En cuanto a los presupuestos sobre los bienes en los que procederá la extinción de dominio, se destaca que el proyecto de ley permite la extinción incluso de bienes que son de procedencia legal, si están relacionados con una actividad ilícita.

La Subcomisión recomienda que se revise esta disposición para garantizar que se respeten los derechos de propiedad y la seguridad jurídica.



Tras lectura de informe, el ministro Pino resaltó que a pesar de que el informe no ha sido favorable seguirán pendientes del tema y haciendo esfuerzos para lograr la aprobación.

El funcionario manifestó que este proyecto de ley no es normal, principalmente porque atacará al crimen organizado... "los malos tienen que estar pensando que se va a perseguir el delito".

Por su parte, Leandro Ávila, presidente de la comisión de Gobierno, explicó que la mesa técnica mantendrán por 5 días hábiles para recibir recomendaciones, cambios y aportes de los gremios y personas naturales, a fin de fortalecer el proyecto de ley.

La mesa se reunirá los días 3,4,5, 11 y 12 de abril y luego de esto se llevará el documento a votación.

