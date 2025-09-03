TE autoriza recolección de firmas para revocatoria de Stefany Peñalba

El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba.

Mediante la Resolución N. 19-DROEA/LP/RM de 1 de noviembre de 2025, la entidad autoriza el inicio de este proceso.

Esta se da a raíz de la petición presentada por el ciudadano Abdiel Enrique González, la cual fue admitida por la Dirección Nacional de Organización Electoral el pasado 11 de agosto.

Para revocar el mandato de Peñalba se requieren 57 mil 456 firmas que corresponden al 30% del padrón electoral del distrito en la elección del 2024.

Para que la resolución avance, el proponente debe reunir una cantidad de firmas en un plazo de cuatro meses. González también presentó solicitud de revocatoria contra el diputado Manuel Cheng, del circuito 13-1, y en contra del vicealcalde de Arraiján, Oliver Ríos.