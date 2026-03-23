Nacional - 23/3/26 - 12:00 AM

TRANSPORTISTAS DEL WEST PROPONEN AUMENTO DE $0.50 AL PASAJE

Por: Eric Montenegro -

Los transportistas de Panamá Oeste proponen aumentar a $0.50 el pasaje en las rutas hacia la capital, como medida para enfrentar el alza sostenida del combustible.

La dirigencia del sector aplazó hasta el viernes 27 la decisión final, a la espera de una respuesta del Gobierno que permita evitar el ajuste.

Kelly Filos, del Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera (SICAMOCH), explicó que ese día vence el plazo otorgado a las autoridades tras una reunión con el director de la ATTT, Nicolás Brea.

Mientras tanto, el gremio aplica medidas internas para reducir costos, como ajustes en los horarios de salida y un subsidio de $13.00 en combustible cuando se deban enviar autobuses vacíos desde la terminal de Albrook.

El dirigente Eliecer Montenegro advirtió que la reorganización de frecuencias podría generar aglomeraciones en horas pico, por lo que pidió comprensión a los usuarios.

“Si no hay una solución al alza del combustible, la próxima semana cobraremos la tarifa establecida”, reiteraron los transportistas.

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