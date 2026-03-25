Trasladan materiales para reconstruir las casas de damnificados en Guna Yala

Con el fin de apoyar a unas 300 personas que lo perdieron todo en un incendio registrado en el área de Tubualá, en la comarca Guna Yala, las autoridades han iniciado el traslado del material para la construcción de las viviendas.

Según se detalló, se tiene planificada la construcción de unas 22 casas.

El fuego ocurrió el pasado 27 de enero de 2026, cuando un incendio destruyó viviendas y dejó a más de 300 personas afectadas.

Un equipo de la administración gubernamental se trasladó al área para atender de manera inmediata la emergencia y coordinar la respuesta interinstitucional.

Esta acción se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el Servicio Nacional Aeronaval y otras instituciones.

Con el inicio de este traslado, se avanza en ofrecer una respuesta concreta para garantizar condiciones dignas a las familias.

Los materiales de construcción fueron enviados vía marítima desde un puerto en la ciudad de Colón hacia la comarca Guna Yala.