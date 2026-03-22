Ulloa denuncia ataques y resentimiento en redes

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, expresó su preocupación por contenidos en TikTok, donde algunos hermanos evangélicos promueven acciones de irrespeto y mantienen una obsesión por atacar a los católicos, según dijo.



El señalamiento lo hizo en medio de su mensaje durante la homilía de este domingo.

En ese mismo espacio, el religioso también lanzó un llamado directo a dejar el resentimiento y abrirse al perdón, advirtiendo que muchas personas cargan rencores durante años sin poder soltarlos.

“El resentimiento nos hace daño a nosotros mismos, es como llevar carbón encendido en nuestras manos”, afirmó.

Ulloa aseguró que le impacta ver casos de personas que arrastran ese dolor por décadas. “Me espanta gente que lleva 50 años con resentimientos”, dijo, al tiempo que mencionó situaciones de hombres y mujeres que no han podido perdonar a sus parejas incluso después de 30 años, viviendo aún con ese pasado.

Durante la homilía en la Cuaresma, reflexionó además sobre los momentos en que las personas sienten que Dios “llega tarde” ante el dolor o la enfermedad. Señaló que Jesús no responde con explicaciones, sino con una revelación: “Yo soy la resurrección y la vida”, invitando a fortalecer la fe.

El arzobispo también envió un mensaje a quienes están hospitalizados, en sus casas o en centros penitenciarios, indicando que la Iglesia llega a todos y que Cristo entra donde cada persona se encuentra. Recalcó que incluso en medio de limitaciones se puede encontrar consuelo y libertad interior.

Finalmente, llamó a vivir los días previos a Semana Santa con recogimiento, a reconciliarse con Dios y a dejar atrás las cargas del pasado. También sugirió que quienes no puedan asistir a celebraciones conviertan su habitación en un espacio de oración.