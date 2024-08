Ultimátum a casi 700 juntas para que informen sobre uso de $320 millones de descentralización

El presidente José Raúl Mulino, denunció el uso “sin control” y para “politiquería” de unos $320 millones de la descentralización y pidió a la Procuraduría actuar si más de 680 representantes que recibieron esos fondos, no entregan en un plazo de 60 días la información que justifique el uso de esos dineros.

“De 2021 al 2024, unos $320 millones de los panameños se fumigaron en ese programa que se denominó ‘descentralización paralela'”, dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal, destacando que “nadie ha rendido un solo informe de gestión” al respecto.

Aquí en la Presidencia, no hay información... esa información la borraron, señor procurador la borraron”, denunció Mulino, y agregó que “esas hicieron sin control ni criterio, (fue) dinero del pueblo panameño transferido para politiquería, punto”.

Mulino sostuvo que “el pueblo estaba clarito”, respecto a la presunta malversación de los fondos públicos, puesto que “de los 680 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no se reeligieron”.

La descentralización fue un desastre, se fumigaron la plata, se otorgaba a cualquier persona y nadie ha rendido un solo informe de gestión; los representantes reelectos y no reelectos tienen 60 días para rendir informes, expresó el gobernante.

No confía en actual director de la CSS

Respecto a la suspensión de la licitación para comprar $146 millones en medicamentos, dijo que se hizo por un problema de confianza.

La actual administración de la Caja de Seguro Social, no tiene credibilidad, ni los méritos para administrar esa licitación a un mes de dejar el control y dejar la CSS en pedacitos, expresó Mulino, adelantando que ese tema de la compra de los medicamentos lo manejará con transparencia el Ministerio de Salud.

Lo que había detrás esa licitación... apuntaba a terminar en una compra directa... ahora hay que limpiar la mesa del desbarajuste que ha sido la CSS, a ciencia y paciencia del director y directores, advirtió el jefe del Ejecutivo.

¡Mentira, mentira! Dino no es la privatización andante

Sobre las reformas a la seguridad social, repitió en varias ocasiones que es una "mentira, mentira, mentira" que el futuro director de la CSS, Dino Mon es la privatización andante. Los que andan con ese discurso desde hace más de 30 años, es mejor que cambien el cassette: ¡no vamos a privatizar la CSS!, añadió.

Basta de andar mintiendo, es lamentable que gente enquistada en esa junta directiva que deben es estar rindiendo cuentas por andar pelechando, son algunos de los que andan con el cuento de la privatización, manifestó el presidente, resaltando que es muy temprano para usar la la CSS como bandera politiquera y ruinosa.

Mulino también dijo que es falso que se van a aumentar a mansalva las cuotas y edad de jubilación... la propuesta no arranca por allí... si acaso hay que subir la edad o cuotas, será muy poco.

Etelvina, es la Maduro de la Unachi

La polémica de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), no escapó del comentario mordaz de Mulino. Fue un desastre... me tomé el trago amargo de escucharla en la Asamblea, a esta señora Etelvina de Bonagas, no hay que darle un real más de lo que ya tiene y despilfarra, agregó.

José Raúl Mulino Mulino aconsejó a la Rectora a que "mejor cierre la boca, porque cada cez que habla abre la puerta del Ministerio Público más grande, ella, su garulilla y su familia y todos beneficiarios, porque eso era un cuartel de invierno del PRD.

Según el jefe del Ejecutivo, han violado todas las normas para reeelegirse... ahora tenemos un Maduro en Panamá... en la Unachi, pero Chiriquí merece un mejor centro universitario.

$800 millones para arroz inexistente

Respecto al arroz, sostuvo que hubo toda una macalusia en el subsidio de $800 millones a un arroz inexistente y quienes se lo han llevado son los mismos que amenazan ahora con trancar las calles que eso no va a pasar. Ese arroz no existió, pero se pagó el subsidio, sentenció el mandatario.

Mulino dijo que no puede garantizar que en ese y otros casos, se hará justicia, sino que le corresponde al Ministerio Público investigar el despilfarro de dinero público, porque donde se mire hay un negociado, una coima, botellas, cash back de planilla, pero se los digo a todos: ¡no vine aquí a administrar corrupción. Esa no es mi función como Presidente!

Denuncien o no hablen paja

El mandatario reveló que le ha pedido a todos los ministros que no quieren que hablen de corrupción, sino van a llevar los casos al Ministerio Público... si no es así, mejor se callan la boca, porque esto no es banderín político o fiesta.

Si hubo algo, presenten las pruebas ante la Procuraduría y hasta allí, porque no haremos lo que hizo Varela, de usar la estructura de la Presidencia y el poder del Ministerio Público y la Corte Suprema para perseguir a los que él quiso perseguir.

El presidente de la República, informó además que el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Jaime Díaz, está trabajando en la creación de un fideicomiso que se financiará con los fondos reembolsados por beneficiarios de auxilios económicos que están devolviendo chequecitos y chequezones.

