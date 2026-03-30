Nacional - 30/3/26 - 02:09 PM

Virgen junto a tinaco desata furia vecinal en Boca la Caja

 

Por: Redacción / Crítica -

Una ola de críticas y fuertes reacciones sacude a la comunidad de Boca la Caja luego de que la representante de San Francisco, Serena Vanmas, decidiera colocar una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre justo al lado de un tinaco de basura, generando acusaciones de falta de respeto y hasta de “sacrilegio”.

La polémica estalló tras la difusión de un video en redes sociales, donde un residente expresa su indignación por lo que considera una ofensa directa a la patrona de los pescadores del sector. 

En las imágenes se observa la figura religiosa ubicada junto a un enorme recipiente donde, según denuncian, se arrojan desperdicios y todo tipo de inmundicias.

“Ese es el sentir de la mayoría”, afirma una voz masculina en el video, exigiendo respeto y cuestionando duramente la decisión de Serena Vanmas.

Lejos de calmar los ánimos, la controversia se intensificó tras una reunión con moradores, donde la funcionaria, visiblemente molesta, dejó clara su postura: no retirará la imagen. Según sus declaraciones, su intención es promover conciencia y frenar la mala disposición de basura en la comunidad.

“Si tengo que poner una imagen de la virgen en cada esquina para que la gente no tire basura, lo voy a hacer”, habría manifestado, asegurando además que es creyente y que la figura está siendo “cuidada”.

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Mientras algunos ven la medida como una estrategia desesperada para combatir la contaminación, otros la consideran una falta grave de respeto a la fe y tradiciones del barrio. La controversia sigue creciendo y deja en evidencia un choque entre cultura, religión y civismo que mantiene a Boca la Caja en el ojo del huracán.

 

 

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