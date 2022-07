Anadepo llama a la unidad y que se instale una sola mesa de diálogo

Panamá- Un llamado a la unidad para que se instale una sola mesa de diálogo, realizó este lunes Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüense (AEVE) y representante de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo).

"Vamos a ver si traemos a los compañeros de San Félix y a los de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, porque tenemos que unirnos, porque nunca es tarde para tomar una buena decisión", sustentó Sánchez afuera de la Escuela Normal de Santiago, la cual se ha convertido en la sede y bastión de lucha de Anadepo.

"Durante esta huelga solamente cobré mi quincena, solo tengo $80, llegaré con $79 a mi casa, porque no sé a dónde me han depositado mi dinero, tengo que verificar en mi cuenta bancaria", así aclaró Sánchez en Santiago, ya que ha circulado una imagen sobre un traspaso fondos a su cuenta bancaria, supuestamente a través de Yappy.

Alegó que ese tipo de acciones le están haciendo mucho daño a Anadepo y que los voceros no van a permitir que sigan ofendiendo este movimiento popular.

"Ya nosotros estamos cabreados, pero no cansados, y si tenemos que ir a trancar las calles para apoyar a nuestros compañeros ngäbes, allá vamos a ir de nuevo", puntualizó Sánchez, al tiempo que resaltó que como los indígenas no fueron a Santiago, ahora ellos -Anadepo- van a poner las condiciones para ir -la comarca-, porque "no es cuando ellos quieren. Ahora es cuando nosotros podemos. La huelga sigue y nos mantenemos", puntualizó.

Anadepo dio a conocer que van a solicitar a la Defensoría del Pueblo que todas las negociaciones sean transmitidas por SerTv y que si eso no se puede, entonces le solicitarán a los compañeros que graben todo lo que se dice allí, "porque ellos sacaron videos de nosotros rompiendo los acuerdos y nosotros no vamos a permitir que ellos se nos impongan, no señor", dijo Sánchez.

Solicitó a la población no dejarse llevar por ese video que está rodando en redes sociales sobre la propuesta acordada para el congelamiento del precio del combustible en $3.25, pues alegó que esa propuesta fue de Anadepo y no del vicepresidente Gabriel Carrizo.

Sánchez también aprovechó para enviarle un mensaje al viceministro de Trabajo, Roger Tejada, quien sustentó que Anadepo tiene agenda oculta para desestabilizar a Gobierno. "Usted está diciendo que Luis Sánchez tiene una agenda oculta. Que todos los compañeros de Anadepo estaban de acuerdo. Yo quiero que los compañeros de Anadepo digan si es cierto que estaban de acuerdo con lo que estaba en el contenido del acuerdo", explicó Sánchez, a lo que los demás miembros del movimiento gritaron "falso".

El vocero de Anadepo solicitó al gobierno tener más respeto con el pueblo panameño. "No hay agenda oculta ni partidos políticos, porque ni yo ni mis compañeros tenemos intenciones de ser diputado o presidente", somos personas humildes, educadores, obreros, campesinos y productores, así que "déjense de estar inventando. Vengan aquí a Santiago que los vamos a poner en el cepo", resaltó.

Hoy los representantes del gobierno dejaron plantados a los miembros de Anadepo para continuar la mesa del diálogo, por lo que hicieron un llamado a las otras agrupaciones para crear un frente común

Esta mañana Anadepo rompió el pacto alcanzado ayer en Santiago, gracais al cual se estableció el precio del combustible en $3.25 el galón, el cual entró a regir desde las 3:00 p.m. de hoy lunes.

El dirigente de Anadepo, Luis Alberto Sánchez, se muestra a favor de una sola mesa de diálogo.

Luis Alberto Sánchez aclara que solo tiene 79 dólares, tras circular una imagen del traspaso de dinero a su cuenta supuestamente a través de Yappy.

