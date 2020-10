Frontera amanece bloqueada por camión cisterna

Tras los enfrentamientos entre manifestantes y transportistas dividimos por el cierre de la frontera de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica, la noche de este martes fue aprovechada por quienes están a favor del cierre para atravesar un camión articulado , tipo cisterna , justo en la entrada de ambas naciones cerca a la Aduanas panameña.

LEE TAMBIÉN: Entregan a MINSA quejas por mal servicio de salud en las cárceles

Publicidad

El enorme articulado fue atravesado para que grupos en contra del cierre de la frontera no procedan a despejar la vía como lo intentaron hacer la tarde de ayer, martes, que trajo como consecuencia enfrentamientos entre los manifestantes.

Hasta ahora el grupo en contra de las acciones del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, esperan una respuesta y que desista de la absurda idea no solo ahora sino en un futuro del tema de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que sea pagado a través del alza en los impuestos.

Por su parte , los transportistas varados en el lado costarricense esperan el plazo de 48 horas dado a los manifestantes para que depejen la vía que debe cumplirse mañana, jueves en horas del mediodía de lo contrario aseguran tomaán sus propias acciones.

Mientras que los transportistas panameños han dicho sentirse secuestrados y piden al gobierno de Panamá que intervenga y que le haga un llamado a su homólogo de Costa Rica para que cese en la frontera está situación, ya que se ha salido de control y hay muchos transportistas afectados.

"Lamentablemente lo ocurrido este martes no es más que el desespero de los camioneros de Centroamérica que se mantienen en el lado costarricense, ya no aguantan más, no tienen alimentos, se quedaron sin dinero, algunos se están enfermando, ocupan medicina para la presión, diabetes y otras enfermedades, y ha sido su forma de manifestarse porque ningún gobierno de la región le ha importado el sector transporte, la misma situación de desespero están viviendo los transportistas panameños, expresó Andrés Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga.

Se conoció que luego de 14 días de cierre de la frontera de Paso Canoas existen más de 600 articulados varados en ambas direcciones y se registran más de 60 millones de dólares en pérdidas.



#NacionalCri Manifestantes ticos ponen un camión cisterna y bloquean la frontera entre Panamá y Costa Rica. El cierre en Paso Canoas es indefinido. Video: @MayraMadrid21 pic.twitter.com/iErzCubN9r — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 14, 2020