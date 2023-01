Funcionarios del MP en Veraguas denuncian nombramientos irregulares

Hay inconformidad en algunos funcionarios por la forma en que se hicieron 11 nuevos nombramientos en el Ministerio Público en la provincia de Veraguas, entre ellos para fiscales, jueces y otros, la que, según fuentes de esa dependencia, la mayoría son parientes o guardan alguna la relación sentimental con magistrados y jueces que llevan años trabajando en el Sistema.

LEE TAMBIÉN: Inaugura la Feria de las Flores y del Café en Boquete

Publicidad

De acuerdo a la fuente que suministró la información lo actuado en estos nombramientos les baja la moral y la estima a los funcionarios del Ministerio Público en Veraguas, porque muchos llevan toda una vida en el Ministerio Público, basado en el sacrificio de superarse de manera profesional, sin embargo, cuando hay estas oportunidades de poder escalar se hacen nombramientos con posible favoritismo.

Según los informantes la inconformidad se debe a que de acuerdo a los funcionarios en el Ministerio Público no hubo la total transparencia en la escogencia del nuevo personal que formará parte del efectivo de los fiscales y jueces, aparte de que estos no son los mejores, porque son profesionales en algunos casos jóvenes que hace poco terminaron su carrera como abogados y no tienen la experiencia.

La información suministrada a este medio indica que, para este lunes 16 de enero del año en curso, los 11 nuevos funcionarios tomarán posición para entrar a sus funciones.

Mientras que la inconformidad se aumenta en algunos miembros del personal que labora en el Ministro Publico en Veraguas, porque ven cercenado sus aspiraciones de poder escalar a mejores posiciones sin ser tomados en cuenta, pesé al buen desempeño y la preparación académica profesional en diversas universidades del país.

Piden a los responsables de estos nombramientos que los mismos sean revocados y se haga nombramientos con transparencia, donde no haya favoritismo por los nexos familiares o parentescos con magistrados y jueces, igualmente de relaciones sentimentales para favorecer a otro.



Contenido Premium: 0