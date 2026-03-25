Abogados de Yailin: "No son sus pistolas, es inocente, ella no sabía"

El equipo legal de Yailin “La más viral” aseguró que la cantante es totalmente inocente del hecho que se investiga tras su arresto por la incautación de dos armas de fuego en el interior de su vehículo.

Alegan que una de las personas que acompañaba a la intérprete al momento del apresamiento declaró ante las autoridades que las armas eran de su propiedad, asumiendo la responsabilidad por estas durante su comparecencia en la Fiscalía de Santo Domingo, República Dominicana.

“Las pistolas son mías, las pistolas son mías”, habría manifestado dicha persona, según explicó la defensa, que considera esta declaración como un elemento clave dentro del proceso. A su vez, señalaron que el hombre habría dicho que ingresó las armas al vehículo sin el consentimiento de la artista.

Los letrados cuestionaron el manejo del proceso por parte del Ministerio Público, al asegurar que la persona que se responsabilizó por las armas no ha sido debidamente considerada dentro de la investigación.

“Aquí sencillamente se está atacando a una figura, cuando ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar y sabe quién es responsable del hecho. La persona se declaró responsable de las armas, pero el Ministerio Público no quiere ni siquiera escuchar ni documentar esa declaración”, expresó la defensa.

Según el informe preliminar, se trata de una pistola marca Glock 19, quinta generación, con cargador y dos cápsulas, y una pistola marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas, las cuales se encuentran bajo análisis pericial como parte de la investigación.

Las autoridades tienen 48 horas para presentarla ante un juez, que podría conocerle medida de coerción si los fiscales así lo piden.

En redes también ha empezado a circular que el Lamborghini Urus, no sería de ella y estaría a nombre de una exlegislador de la isla.