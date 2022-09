Aconseja a jóvenes a no dejar los estudios

Uno de los mejores consejos que Amanda Díaz le puede dar a los jóvenes es que estudien, pues es lo más importante que pueden hacer en la vida.

La presentadora aprovechó para responder algunas preguntas de sus seguidores, y entre ellas, le preguntaron qué le diría a los jóvenes que no quieren estar en la universidad y prefieren trabajar.

Publicidad

Amanda detalló que entiende que hay necesidades económicas, y siendo jóvenes muchos quieren independizarse, pero estudiar es más importante. “Si quieren estudien y trabajen (que no serán los primeros que lo hagan, y sé que no es fácil) pero no dejen de estudiar”, expresó Amanda.

Afirmó que en su caso, estudió Publicidad y Mercadeo con énfasis en Gerencia en Ventas, aunque con 16 años, cuando se graduó de secundaria, estaba perdida y no sabía qué carrera estudiar. Antes de la pandemia se metió a estudiar Derecho como segunda carrera, pero la dejó con la pandemia y por falta de dinero, además de que no estaba segura de estudiar dicha carrera.

En el set de preguntas no podía faltar si desea tener bebés pronto, pues como saben hace poco Amanda se casó con Mario Fonseca, ex Calle 7 y, en respuesta a ello, manifestó que aunque no hay apuros, Diosito sabe cuando es el momento, “pero no, no queremos esperar mucho”.

Amanda y Mario tienen siete años de relación y cinco años de estar viviendo juntos, por lo que para ellos estar casados no ha cambiado su relación.

Contenido Premium: 0