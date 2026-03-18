Show - 18/3/26 - 09:28 AM

Actriz que lo hizo con mil manes podría ir a prisión por hacer acto sexual

‘Tia Billinger, de Draycott, Derbyshire, fue acusada mediante requisición postal el lunes 16 de marzo. Además, parecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el miércoles 22 de abril.

 

Por: Redacción / Web -

Bonnie Blue, actriz de cine para adulto, fue acusada públicamente por las autoridades inglesas, por simular un acto sexual frente a la embajada de Indonesia.

La influencer, de 26 años, conocida por hacerlo con mil hombres, publicó un clip de ella sosteniendo la bandera del país cerca de su residencia oficial del Reino Unido en Londres antes de hacer un gesto obsceno.

Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, se puede ver en el vídeo rodeada de varios hombres con capuchas y máscaras, informó el medio The Sun.

Ella enfrenta hasta seis meses de cárcel si es declarada culpable. Según los informes, este vídeo fue filmado el lunes 15 de diciembre de 2025 en Great Peter Street.

‘Tia Billinger, de Draycott, Derbyshire, fue acusada mediante requisición postal el lunes 16 de marzo. Además, parecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el miércoles 22 de abril.

"Se llevó a cabo una investigación y la mujer, de unos 20 años, fue interrogada bajo precaución el martes 2 de febrero. Se remitió el caso a la Fiscalía de la Corona, que autorizó el cargo mencionado anteriormente”, dijeron las autoridades policiales.

Te puede interesar

Noruega pide 7 años de cárcel para hijo de la princesa por violación

Noruega pide 7 años de cárcel para hijo de la princesa por violación

 Marzo 18, 2026
Matan a balazos a famoso músico que formó parte de Grupo Niche

Matan a balazos a famoso músico que formó parte de Grupo Niche

 Marzo 18, 2026
Actriz que lo hizo con mil manes podría ir a prisión por hacer acto sexual

Actriz que lo hizo con mil manes podría ir a prisión por hacer acto sexual

 Marzo 18, 2026
Yoani Ben reta a Marlon Polo a sacar su pruebas

Yoani Ben reta a Marlon Polo a sacar su pruebas

 Marzo 18, 2026
Jhonathan Chávez: ‘Dios abre puertas que parecían imposibles’

Jhonathan Chávez: ‘Dios abre puertas que parecían imposibles’

Marzo 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea