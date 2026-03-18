Actriz que lo hizo con mil manes podría ir a prisión por hacer acto sexual

Bonnie Blue, actriz de cine para adulto, fue acusada públicamente por las autoridades inglesas, por simular un acto sexual frente a la embajada de Indonesia.

La influencer, de 26 años, conocida por hacerlo con mil hombres, publicó un clip de ella sosteniendo la bandera del país cerca de su residencia oficial del Reino Unido en Londres antes de hacer un gesto obsceno.

Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, se puede ver en el vídeo rodeada de varios hombres con capuchas y máscaras, informó el medio The Sun.

Ella enfrenta hasta seis meses de cárcel si es declarada culpable. Según los informes, este vídeo fue filmado el lunes 15 de diciembre de 2025 en Great Peter Street.

‘Tia Billinger, de Draycott, Derbyshire, fue acusada mediante requisición postal el lunes 16 de marzo. Además, parecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el miércoles 22 de abril.

"Se llevó a cabo una investigación y la mujer, de unos 20 años, fue interrogada bajo precaución el martes 2 de febrero. Se remitió el caso a la Fiscalía de la Corona, que autorizó el cargo mencionado anteriormente”, dijeron las autoridades policiales.