Adam Pearson respondió a comediante que hizo chiste con su apariencia

El famoso actor británico Adam Pearson respondió a un comentario del comediante Danny Polishchuk, quien realizó burlas sobre su apariencia tras su participación en los premios Oscar 2026.

El intérprete reaccionó a una publicación que generó indignación y abrió el debate entre los usuarios, esto debido al aspecto de todo su rostro.

Pearson es reconocido por visibilizar la neurofibromatosis tipo 1, una condición genética que afecta su aspecto físico.

“Yo y los chicos después de tomar péptidos chinos durante cinco años”, escribió Polishchuk, junto a una imagen del actor, lo que motivó su respuesta.

“¡Hoy me enteré de que tomar péptidos durante 5 años te convierte en miembro de la Academia, actor galardonado y asistente a los Oscar! Se puede saber mucho sobre el carácter de una persona observando a quién e

La respuesta del actor provocó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros consideraron que se trataba de humor.

Pearson ha participado en distintos proyectos, entre ellos la película “Un hombre diferente”, estrenada en 2024, con la que también generó conversación sobre inclusión y representación en la industria audiovisual.