Adiós al Malo del Bronx: Muere Willie Colón, arquitecto de la salsa moderna

El mundo de la música latina se viste de luto. Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor y productor que definió el sonido de la salsa para varias generaciones, falleció este sábado a los 75 años. El deceso ocurrió en un hospital de Nueva York, ciudad que lo vio nacer y convertirse en una leyenda global, tras enfrentar severas complicaciones de salud.

Un adiós en paz y rodeado de su familia

A través de un emotivo comunicado, sus seres queridos confirmaron la noticia que estremece a los melómanos del continente: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia".

El documento, firmado por los allegados de William Anthony Colón Román —nombre de pila del intérprete de 'El gran varón'—, destaca el consuelo que deja su vasta obra: "Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre".

El legado del ‘Malo’ que conquistó el mundo

Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Colón no solo fue un virtuoso del trombón, sino el cerebro detrás de la era dorada de la Fania All Stars. Su alianza con el "Cantante de los Cantantes", Héctor Lavoe, produjo himnos inmortales que hoy son patrimonio cultural de la humanidad.

Posteriormente, su colaboración con el panameño Rubén Blades en el álbum 'Siembra' marcó un antes y un después en la música tropical, introduciendo letras de corte social y político que elevaron el género a nuevas alturas intelectuales. Éxitos como 'Idilio', 'Gitana' y su faceta como solista lo consolidaron como un pilar indiscutible de la identidad latina.

Privacidad en el duelo

La familia del astro neoyorquino ha solicitado respeto y espacio para procesar esta pérdida irreparable. "Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro dolor", concluye el comunicado.

Con su partida, se cierra uno de los capítulos más brillantes de la historia de la salsa, pero su trombón seguirá resonando en cada esquina de Panamá y el mundo donde se celebre la herencia hispana.

LEE TAMBIÉN: Gracie representó a Panamá y acompañó a Thalia en Premios Lo Nuestro