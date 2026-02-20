Show - 20/2/26 - 08:31 AM

Gracie representó a Panamá y acompañó a Thalia en Premios Lo Nuestro

Ella no asistió como nominada, sino como invitada VIP y figura con una participación especial anunciada por Univision.

 

La modelo y creadora de contenido panameña Gracie Bon tuvo una participación destacada en la 38ª edición de Premio Lo Nuestro 2026, celebrada el pasado 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami. 

Gracie formó parte de un segmento sorpresa junto a otros creadores de contenido influyentes como Wendy Guevara, Pollito Tropical y Paola Ruiz.

A través de sus redes sociales, adelantó que estaría realizando entrevistas a diversos artistas durante la gala.

 

 

Su paso por la alfombra magenta generó revuelo en redes sociales, consolidando su imagen internacional tras su reciente paso por el reality La Casa de Alofoke.

