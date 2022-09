Agradecidos con ‘La Meche’ por Bastian André

Víctor Ballestero y su esposa Jiseth Córdoba llevaron a su hijo Bastian André ante la virgen de Las Mercedes, para darle gracias por ese milagro de vida, después de un mes de pedirle con mucha fe que les diera la dicha de ser padres.

Jiseth compartió con sus seguidores su testimonio de fe, de como después de ser admiradores, pasaron a ser devotos de la virgen.

Según detalló, por varios años se sometió a algunos tratamientos para quedar embarazada, pero los resultado no fueron positivos.

“Hace un año exactamente con toda nuestra fe puesta en ti Meche, te pedimos que nos dieras la oportunidad de ser padres, pues teníamos algunos años intentando con varios tratamientos y con resultados desalentadores. La verdad que siempre hemos respetado y admirado a la Meche, pero no éramos tan devotos, y recuerdo haberle comentado esto a tres amigos muy devotos de ella, antes de entrar a la misa. Y me dijeron cuéntele eso, converse con ella y vera que ella es milagrosa... ‘La Meche es La Meche’ - me dijeron. Y así lo hicimos...”, detalló la esposa de Ballestero.

Afirmó que, un mes después de hacer su petición, cinco días antes de empezar un nuevo tratamiento, decidió realizarse una prueba de embarazo, y para sorpresa de ella, recibió el positivo más feliz de su vida.

“Un mes después el 24 de octubre, me entró un impulso de la nada de hacerme una prueba, sin ninguna probabilidad de que está pudiera ser positiva, y para mi asombro sin explicación alguna resulto ser positiva (5 días antes de iniciar un nuevo tratamiento)... Hoy, agradecidos, bendecidos con nuestro pequeño milagro Bastian André, te lo presentamos madre mía y puedo decirles con toda seguridad, devoción y admiración que... La Meche, es La Meche. Este testimonio es resumido, pero les puedo asegurar que a ambos nos hizo creer, tener fe y sobre todo dar testimonio de su infinita misericordia. Gracias Virgen de Las Mercedes, por darme el más grande amor de mi vida, mi hijo BASTIAN ANDRÉ”, puntualizó Jiseth.

