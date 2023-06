Anuel cabreado al ver a Yailin con Tekashi; no lo tolerará por nada

El cantante Anuel al parecer, formó tremendo alboroto y no quiere ver a Tekashi cerca de su exmujer, Yailin La Más Viral.

Recientemente se comenzó a especular que los dos famosos podrían estar muy cerca y en República Dominicana, además de que un detalle en la parte baja de ambos hizo que muchos pensaran que comparten algo más que una amistad o una relación laboral. En este punto fue porque ambos lucían unas chancletas del mismo color.

Mientras los internautas andan en busca de otras pistas para poder confirmar las sospechas, tal parece que hay alguien que no soportaría verlos juntos y se trata de nada menos que Anuel, quien, según diversos medios, estaría echando tiros porque su archirrival ande en las tierras de su ex mujer, al menos, eso es lo que se rumora.

Se especula que el boricua armó tremenda revulú porque, aparentemente, la madre de su hija Cattleya y el polémico rapero estarían juntos en un hotel de Punta Cana. Además, se dice que al enterarse, Anuel habría llamado a la producción de los Premios Heat 2023 para amenazar que, si no cambiaban a Tekashi 69 de hotel, él no se presentaría a cantar en el show al que fue invitado.

Esta sería el primer espectáculo en vivo de La Más Viral de manera independiente. En el pasado hizo conciertos pequeños y estando siempre al lado del intérprete de ‘Las Leyendas No Mueren’ y ‘Más Rica Que Ayer’. Incluso, La Chivirika ya probó sonido y se dejó ver muy segura en tarima, se sabe que ella interpretará su más reciente éxito ‘Solo Tú y Yo’ con Shadow Blow.

Mientras Yailin se encuentra a la espera de poderlo dar todo en el escenario, los rumores de que su ex esposo anda que no lo calienta ni el sol son cada vez más fuertes, pues recordemos que Anuel y Tekashi69 no se pueden ver ni en pintura, al menos, eso es lo que se especula, así que el puertorriqueño estaría prendido en fuego al saber que su ‘enemigo’ y la mujer que le dio a su segunda hija estén, aparentemente, tan juntitos.

