Aportando con su talento a Chiriquí

La exmiss y expresentadora de televisión, Analía Núñez, sigue aportando su granito de arena en la provincia de Chiriquí, lugar donde se mudó hace algunos meses junto a su familia.

En sus redes sociales, la famosa ha compartido sus aportes en las artes, así como lo había dicho cuando comunicó su decisión de mudarse a Boquete, que pondría a disposición sus habilidades.

De acuerdo con Núñez, estuvo dictando talleres, el pasado fin de semana, hecho que la emociona mucho.

“Me encanta compartirles todo lo que estoy haciendo en Chiriquí. El fin de semana dicté clases de imagen y proyección, así como dicción y locución a las alumnas de curso de modelaje @rdgmodelos y fueron presenciales”, dijo la expresentadora en su cuenta personal de Instagram.

Adelantó que está preparando un “Worksop” para mujeres adultas (de 25 en adelante) y que pronto dará más detalles del mismo.

Por otro lado, Núñez está agradecida con Dios por las puertas que se le han ido abriendo durante su tiempo en tierras chiricanas, proyectos que vea tan lejos.

“Chiriquí no solo me ha recibido de vuelta con los brazos abiertos, sino que me está brindando nuevamente oportunidades maravillosas que se veían tan lejanas debido a la situación epidemiológica. Y si Dios me lo permite, vendrán más cosas buenas que ya les iré compartiendo”, manifestó la asesora de imagen, hace unos días tras participar de un Máster Class de Pasarela y proyección, muy especial.