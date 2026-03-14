Show - 14/3/26 - 01:10 PM

Calle Abajo de Las Tablas presentó a María Paula Acedo como su reina 2027

Acedo Pérez es licenciada en Nutrición y Dietética y actualmente continúa su formación profesional cursando una especialización en Alta Gerencia.

 

Por: Redacción/Show -

La tuna de Calle Abajo de Las Tablas presentó la noche del viernes a su futura soberana para el Carnaval 2027. Se trata de María Paula Acedo Pérez, de 23 años.

"Hoy (ayer) su Tuna y su barrio presentan al país a una soberana de porte, linaje y espíritu carnavalero", señala la presentación de la Calle Abajo 2027.

Acedo Pérez es licenciada en Nutrición y Dietética y actualmente continúa su formación profesional cursando una especialización en Alta Gerencia. Es la sexagésima sexta monarca de la tuna tableña.

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Su tuna la describe como una mujer "bella, preparada y de natural elegancia". Informan que María Paula ha participado en las cortes de Calle Abajo, siendo dama en 2020, 2023 y 2024.

La soberana proviene de una distinguida dinastía carnavalera donde brillan nombres como SRM Norma Testa Hegenbarth (1978), SRM Lilibeth Batista Vásquez (1985) y SRM Maricela Barrios Almanza (1992), además de su madre Mitzi Pérez Madariaga, Reina Nacional de la Pollera 1991. También honra la memoria de su tío abuelo Edgardo “Chiche” de León Madariaga por sus aportes al folclore nacional.

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