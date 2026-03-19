Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái

El famoso actor Chuck Norris, de 86 años, tuvo que ser llevado de urgencias a un hospital en Hawái, según informa el medio TMZ.

El medio reportó que Norris se encontraba en la isla de Kauai entrenando cuando sufrió una emergencia médica repentina, por lo que fue trasladado al centro de salud en donde ingresó anímicamente bien.

Por el momento no se conoce con exactitud el estado de salud de Chuck Norris ni lo que pudo haber sufrido, por lo que sus fanáticos elevan oraciones para pedir por su bienestar.

Chuck había compartido hace una semana un video en su cuenta de Instagram en el que se le veía entrenando y bien de salud.

Como era de esperarse, al saber de su estado de salud salieron los llamativos chistes que se le hace y que él mismo ha tomado de broma en varias ocasiones.