Comunidad LGBT abrirá las nominaciones para escoger al ganador del Huevo Rosa

Ricardo Beteta, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, anunció la apertura de las nominaciones al Huevo Rosa de este año.

Beteta destaca que el Huevo Rosa es un ejercicio social en Panamá que busca sensibilizar sobre el fenómeno de la homo-les-bi-transfobia.

"Por más de diez años hemos logrado que la sociedad panameña entienda esta problemática social y sus consecuencias", indicó.

Para este año, la comunidad ha solicitado que sean nominados personas u organizaciones que insiten a la discriminación, estigma y violencia hacia la población LGBTIQ.

Entre los requisitos están ser panameño o panameña, ser figura pública, lo que haya dicho, escrito o hecho sea fácil de comprobar con un enlace. Además, empresas e instituciones también califican.

La votación iniciará el 15 de abril con una encuesta en línea donde podrán votar, y el ganador o ganadora será anunciado el 17 de mayo Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia.

La marcha del Orgullo Gay será el sábado 27 de junio y saldrá desde la estación Fernández de Córdoba para terminar en el parque Andrés Bello.