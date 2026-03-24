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Detienen a Yailin la más viral por andar montada con dos pistolas

Ella fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que el caso se mantiene en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

 

Por: Redacción / Web -

La Policía Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, informó este martes la detencia de la cantante urbana Yailin La Más Viral.

Jorgina Guillermo Díaz fue aprehendida durante un operativo en el que le fueron encontradas dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad.

Los oficiales dijeron que la detención se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) interceptaron a la artista en la calle Aris Azar, mientras se desplazaba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, placa Z007935.

Yailin se encontraba en compañía de otras dos personas, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, había una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Ella fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que el caso se mantiene en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

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