Don Omar y El Chombo se metieron al estudio

El productor panameño Rodney Clark, conocido como El Chombo, se metió en el estudio con Don Omar, quien por fin le concedió la entrevista.

Recordemos que, desde hace algunas semanas, El Chombo le preguntó a sus seguidores a qué artistas le gustaría ver en su siguiente entrevista en su canal de YouTube y ellos le respondieron que Don Omar. Por varias semanas estuvo tratando de lograr hablar con el artista sin lograr su objetivo, por lo que tuvo que mandarle un mensaje.

“William Omar Landrón Rivera escucha lo que va a salir de mi boca, y no sé si tú eres un unicornio azul o si te metiste ahora a astrólogo, pero lo que sí sé es que un artista le da respuestas a las preguntas de sus fanáticos, sí, tus fanáticos me tienen loco escribiéndome, preguntándome vainas que yo no puedo responder, yo sé que tú no das entrevistas, pero respóndeles porque así yo sigo con mi vida, tú sigues la tuya y todo el mundo feliz”, fue parte del mensaje que le mandó el productor panameño.

Posteriormente, el intérprete de “Danza Kuduro” le contestó “hagámoslo”. Ayer, El Chombo publicó un video donde señala que el unicornio apareció, por lo que pronto Don Omar responderá a sus fanáticos.

