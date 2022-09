Karen Chalmers está cansada del maltrato animal

La presentadora del programa Tu Mañana, Karen Chalmers, estalló, se cansó y denunció, en sus redes sociales, el maltrato a una inofensiva gatita que vivía en las calles.

La famosa contó la historia de “Gorda”, una gatita a la cual le brindaba comida todos los días, pero ayer murió envenenada.

“Harta, hastiada, emputada. Así estoy. Cansada de hacer un esfuerzo enorme por mejorar, aunque sea un poco la calidad de vida de los animales de mi comunidad, tratar de educar y crear conciencia para que la gente entienda que son seres vivos, parte de la creación y que tienen derechos, para tener que seguir enfrentando a diario, los resultados de la indiferencia, maldad y crueldad humana”, expresó junto a un video.

Añadió: “Esta era la “gorda” como cariñosamente la llamábamos. Vivía tranquila en la parte de atrás de un centro comercial, donde se le veía todas las tardes tomar el sol, echada bajo algún carro, esperando que yo llegara para comer su única comida del día. Hoy amaneció mal y no llegué a tiempo. Por el video que me mandó a las 6 a.m. el vigilante, era obvio que había sido envenenada. No digo que, por maldad, pero si por falta de cuidado de alguien que puso veneno en el área y terminó matando a la que le tenía el lugar sin ninguna alimaña”.

Reiteró que esta situación la pasan todos los animales que viven en la calle, por lo que pidió que ponga un alto al maltrato.

“Haz en la medida de tus posibilidades algo por ellos, hay muchas formas de ayudar: esterilizando, rescatando, siendo temporal, alimentando o si no puedes ninguna de estas, aportando para ayudar a los diferentes movimientos que existen en nuestro país. Ayúdanos a cambiar sus vidas y eliminar la mendicidad animal de nuestras calles”, sentenció.

