E! Entertainment trae todos los detalles de los Grammy Awards 2022

E! Entertainment tendrá todos los detalles en vivo en de los Grammy el "Live From E! Grammt Awards 2022" este domingo 3 de abril.

Los mayores representantes de todos los géneros musicales están listos para hacer su entrada triunfal en la alfombra roja más grande y espectacular de la música con una transmisión de 2 horas en exclusiva para toda Latinoamérica.

Celebrando lo mejor de la música, la alfombra roja de la 64º edición de los Grammy Awards, dejará en evidencia el estilo fashionista de las más grandes y reconocidas estrellas de la industria quienes se preparan para dejar huella con sus creaciones e inspiración única durante una noche llena de glamour, excentricidad y talento. ¿Listos para conocer cuáles serán sus grandes elecciones de moda y atuendos para la noche?

Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, Doja Cat, Jay-Z, Billie Eilish, Abba, Tony Bennett, Lady Gaga, Lil Nas X, Taylor Swift, Afrojack, David Guetta, Tiësto, Cardi B, Kanye West, The Weeknd, Pablo Alborán, Camilo, Ricardo Arjona, Selena Gomez, Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Mon Laferte, H.E.R., Christian Nodal, Natalia Lafourcade, Rubén Blades, Tony Succar, Olivia Rodrigo serán sólo algunas de las grandes estrellas que harán su entrada triunfal y que sin duda darán de qué hablar por sus looks y estilos.

